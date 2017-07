Michele a Genova canta per Ridere d’Agosto

GENOVA. 5 LUG. Domani, Giovedì 6 luglio al porto Antico-Piazza delle Feste, la rassegna Ridere d’agosto ma anche prima continua con Genova canta, una serata all’insegna della musica folk, pop e del cabaret. In questo caso il cabaret sarà quello di Carlo Denei una delle maggiori espressioni della comicità genovese.

Sul palco con lui quattro giganti della musica di casa nostra che proporranno le loro più belle canzoni: Franca Lai, Piero Parodi, Enrico Bianchi. Con loro il grande Michele Maisano, in arte Michele, che riproporrà i suoi successi, da Susan dei marinai a Dite a Laura che l’amo a Se mi vuoi lasciare. Michele Maisano, è uno tra i più popolari cantanti italiani, nato a Vigevano nel 1944, dopo una settimana era già Sestri che lo annoverava tra i suoi abitanti. La madre, infatti lassù sfollata, desiderò portarlo nella sua Liguria.

Suo padre Francesco, ex pilota d’aviazione, e proprietario di una oreficeria, è stato il manager esperto e meticoloso del “fenomeno Michele” il quale ormai è personaggio rilevante della canzone italiana, come confermano i suoi successi in Italia, in Giappone, in Brasile, in Argentina, negli U.S.A., in Canadà, in Germania, in Romania. E’ stato protagonista abituale dei migliori recitals della R.A.I. e della televisione. Il suo primo successo risale al lontano 1963 quando ottenne il 1° posto al CANTAGIRO con la canzone “SE MI VUOI LASCIARE”. Da allora ebbe inizio per Michele una folgorante ascesa. Ha ottenuto inoltre il Premio “Brigadon” città di Roma e il Premio “Caravella d’Oro” città di Genova.





FRANCESCA CAMPONERO

Prezzo del biglietto intero € 18,00 ridotto € 15,00

L’inizio dello spettacolo è alle 21,30 l’ingresso pubblico dalle 20,30. Ricordiamo che la platea è composta da posti a sedere non numerati