GENOVA. 9 APR. E’ in corso di svolgimento la Mezza Maratona di Genova. Le modifiche del traffico hanno creato qualche problema, in particolare la chiusura della Sopraelevata e quella di corso Buenos aires che hanno congestionato la Foce dove si svolge Fiera Primavera.

Il percorso della Mezza Maratona di Genova.

Partenza dal Porto Antico, poi passaggio dalla stazione Principe e giro del centro attraverso via Balbi, via Garibaldi, via XXV Aprile e via XX Settembre.

Il percorso si dirige alla Foce attraverso corso Buenos Aires e via Casaregis. Di qui, lungo corso Italia, si arriva a Boccadasse e ritorno. Passaggio in corso Marconi e si imbocca la Sopraelevata sulla carreggiata a monte e si arriva al termine di lungomare Canepa, poi ritorno sullo stesso percorso lato mare, discesa lungo la rampa di piazza Cavour e arrivo sempre al Porto Antico.