Meteo.it “pallista”: weekend di pioggia in Liguria, ma in realtà c’è il sole

GENOVA. 25 MAR. Sul sito del Meteo.it, ovvero il sito ufficiale delle previsioni del tempo di Mediaset, a cui fanno riferimento anche le previsioni trasmesse in tv su tutti i canali, appunto, di Mediaset, su tutta la Liguria e su Genova in particolare, campeggia, per la mattina, un sole seminascosto da una nuvola che piove. Mentre, per il pomeriggio, ecco che anche quel poco sole sparisce e compare unicamente un nuvolone grigio con pioggia abbondante.

In realtà, però, il capoluogo ligure si è risvegliato questa mattina sotto un cielo blu limpido e terso, e sotto un sole caldo e abbagliante, che ha permesso a molti genovesi di godersi una bella colazione ai tavolini all’aperto ed una salutare passeggiata sul lungomare. Tanto che, anche in queste ore, mentre il Meteo.it continua ottusamente e ostinatamente a confermare che a Genova starebbe piovendo, sugli scogli di Boccadasse decine di persone stanno prendendo il sole, mentre altre si accingono a pranzare all’aperto nella piazzetta affollata di gente. Gente che si sta godendo un inizio di weekend all’insegna del cielo sereno, del sole e del caldo.

Non si spiega quindi il motivo per il quale, anche di fronte alla più sfacciata e spudorata evidenza, il Meteo.it di Mediaset continui a sbagliare clamorosamente e a fornire informazioni pessimistiche errate sul tempo in Liguria. Informazioni errate che, purtroppo, vengono date molto spesso, visto che non è la prima volta che sulla Liguria viene annunciato un maltempo inesistente, che, purtroppo, altrettanto spesso, danneggia il turismo.

Per questo gli operatori turistici genovesi e liguri hanno spesso protestato contro le “palle” (perchè di palle si tratta, inutile girarci intorno) sparate senza ritegno da previsioni meteorologiche non realistiche, che non vengono nemmeno corrette, ma continuano a contrastare con la realtà come sta accadendo in queste ore.

Il Meteo.it infatti persiste in queste ore, sia online che in televisione, a vaticinare nuvole e pioggia su Genova, mentre, in queste stesse ore, sulle spiagge c’è chi osa la prima tintarella.

M.F.