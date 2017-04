GENOVA. 6 APR. Il Tribunale di Genova oggi ha condannato a nove anni la mamma del piccolo Mirò, il bimbo di 30 mesi morto a fine ottobre 2014 dopo avere ingerito metadone a Bargagli. medesima pena anche per il suo compagno. Il pm aveva chiesto la condanna a 12 anni e a 10 anni e otto mesi.

I due sono accusati di omicidio preterintenzionale pluriaggravato. Secondo l’accusa, avevano dato del metadone al bimbo per tenerlo buono perché urlava troppo e non stava mai fermo.

I due conviventi, che in un primo momento erano stati indagati per omicidio volontario, hanno sempre detto che il bambino era stato male la sera precedente, che aveva un po’ di febbre e non aveva mangiato nulla dal giorno prima. Il risultato delle analisi aveva però dimostrato che il bimbo aveva mangiato a pranzo e quindi, con ogni probabilità, stava bene. Dall’esame medico legale era inoltre emerso che il metadone veniva somministrato al piccolo quasi con cadenza giornaliera per farlo stare “tranquillo”.