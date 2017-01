GENOVA. 16 GEN. I carabinieri hanno arrestato un ecuadoriano di 19 anni, accusato di avere ceduto un flacone di metadone a un calciatore di 17 anni residente nell’entroterra chiavarese, causandone la morte. Il tragico episodio era avvenuto lo scorso anno a Cicagna.

Gli investigatori, coordinati dalla procura genovese, hanno ricostruito la cerchia di contatti del giovane calciatore del Real Fieschi, squadra che dalla I Categoria ha conquistato la Promozione, fino a risalire al presunto spacciatore. Secondo quanto accertato, la vittima minorenne aveva ricevuto il metadone dall’ecuadoriano il giorno prima del decesso, avvenuto il 18 marzo 2016.

Il giovane calciatore aveva poi assunto la sera la sostanza stupefacente e quindi si era andato a coricare a letto. Era stata la madre a trovarlo morto in camera l’indomani mattina, quando era andata a svegliarlo per mandarlo a scuola. All’inizio si era pensato a un malore, ma dall’autopsia sarebbe emerso che a fermare il cuore del giovane sarebbe stato il metadone. Il 19enne è accusato di morte come conseguenza di altro reato e spaccio di stupefacenti.