GENOVA. 22 GEN. Si è svolta stamane nella chiesa di San Filippo in via Lomellini a Genova, una Messa in suffragio dei caduti nei campi di sterminio nazisti, che nella massima segretezza cominciarono la loro tragica attività alcuni anni dopo l’avvento al potere in Germania di Adolf Hitler e costarono la vita a milioni di persone: ebrei, nomadi, omosessuali, oppositori del regime ed altri perseguitati.

L’orazione commemorativa sull’Olocausto è stata tenuta da Cristina Lodi, consigliere Pd della Città Metropolitana di Genova: “Ricordare sempre”.