GENOVA. 13 APR. “Sono sempre più frequenti sugli autobus atti gratuiti di insolenza verso persone di colore. Capita, sempre più spesso, che persone, per lo più anziane, attacchino, senza motivo, uomini o donne di colore, coprendoli di insulti e provocandoli”.

Lo ha dichiarato oggi su Facebook il candidato sindaco di “Ge9si” ed ex assessore comunale Arcangelo Merella, che fa tornare in mente le orribili stagioni del Ku Klux Klan e del famoso “no” sul bus dell’attivista per i diritti civili Rosa Parks nel 1955 in Alabama.

“Ci è chiara – ha infatti aggiunto Merella – la dimensione del problema e il clima sociale dentro il quale si inserisce, sappiamo anche che occorre intervenire con decisione per evitare una deriva pericolosa, pretendiamo da chiunque, nero, bianco o giallo il rispetto della legge e delle nostre regole di comportamento. Ma VivaIddio perché trasformare Genova, città coraggiosa e generosa, che sa difendersi da soprusi e prevaricazioni, in una piccola città di provincia dell’America degli anni 30, alimentando paure e tensioni che non giovano a nessuno?

Si vive meglio e più sicuri in una città serena, matura e consapevole che in una comunità divisa dall’odio e dal disprezzo delle persone”.