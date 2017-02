Mercato Spezia, ritorna Giannetti dal Cagliari

LA SPEZIA 1 FEB. Lo Spezia Calcio comunica di aver formalizzato l’accordo con il Cagliari Calcio per l’arrivo in prestito dell’attaccante classe ’91, Niccolò Giannetti, già protagonista con la maglia bianca per una stagione e mezzo prima della partenza alla volta della Sardegna.

Cresciuto calcisticamente a Siena prima del passaggio, nell’estate del 2010, alla Primavera della Juventus, fu proprio con indosso la maglia della “Vecchia Signora” che Giannetti visse l’esordio tra i professionisti nella gara di Europa League contro il Salisburgo, segnando la prima rete il 16 dicembre, sempre in Europa contro il Manchester City. In seguito, dopo aver indossato le maglie di Gubbio, Sudtirol, Cittadella e Siena, oltre a quelle delle nazionali giovanili, compresa l’Under 21, il bomber toscano fu capace di diventare uno dei trascinatori dello Spezia guidato da Devis Mangia prima e da Nenad Bjelica in seguito, conquistando in entrambe le stagioni l’accesso ai playoff. Attaccante moderno, dotato di un innato fiuto per il gol, forte di testa, ma anche capace di agire in maniera efficace lontano dalla porta avversaria, Giannetti è pronto a tornare ancora una volta protagonista con la maglia delle Aquile, dopo esser stato determinante per la promozione del Cagliari nello scorso campionato.

Bentornato Niccolò !!!!

Niccolò Giannetti

Ruolo: attaccante

Nato a Siena il 12.05.1991

Altezza: 181 cm

Peso: 73 kg

Nazionalità: italiano