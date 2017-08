Mercato Samp: Vietto vicinissimo ai blucerchiati

GENOVA 17 AGO. La Samp è sempre più vicina ad aver preso il bomber per la prossima stagione sportiva, dopo l’addio di Muriel e quello vicinissimo di Schick.

Dopo l’interesse per il bomber ex Crotone Falcinelli sarebbe vicino alla conclusione il lungo corteggiamento verso uno dei bomber più promettenti di tutto il panorama calcistico europeo.

Si tratta dell’argentino Vietto, di proprietà dell’Atletico Madrid, che spingerebbe per arrivare alla Samp chiuso in attacco da talenti come Griezman.

I blucerchiati hanno offerto ben 20 milioni alla società spagnola e l’accordo ormai è vicinissimo alla conclusione: Vietto è pronto a segnare a raffica sotto la Sud.





