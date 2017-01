Mercato Samp, Paloschi obiettivo blucerchiato

GENOVA 28 GEN. E’ ancora in fase di stallo il mercato in entrata per la Samp, che vorrebbe cedere Budimir e rafforzarsi nel settore offensivo.

Pradè e Osti stanno lavorando alacremente per poter portare sotto la Lanterna blucerchiata Alberto Paloschi, ex giocatore del Genoa poco utilizzato da Gasperini all’Atalanta.

L’ex giocatore tra gli altri del Chievo e del Milan è un ottima figura che ben s’integrerebbe sia con Muriel sia con Quagliarella e permetterebbe di aumetare brio ed effervescenza in zona gol.

Ma l’Atalanta è una bottega molto cara e difficile, ci sono ancora pochi giorni per vedere Paloschi in maglia blucerchiata.

fc