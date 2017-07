Mercato Samp, Muriel saluta e va al Siviglia

GENOVA 9 LUG. Muriel è dalla tarda serata di ieri un giocatore del Sivilla, la società andalusa ha infatti perfezionato l’arrivo del talento colombiano in cambio di circa 20 milioni di euro.

Una plusvalenza molto importante per Corte Lambruschini che ha ora la possibilità di operare con un bel gruzzolo sul mercato.

Per sostituire Muriel si parla di una vera e propria operazione nostalgia: Ferrero vorrebbe riportare in blucerchiato Eder, che all’Inter non ha mai convinto appieno ma che in Nazionale ha sempre fatto molto bene.





Piu che un’idea per non far rimpiangere ai tifosi la perdita di un vero talento come il colombiano.

fc