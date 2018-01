Mercato Samp, le fasce difensive la priorità

Samp ancora ferma in questo calciomercato ma gli ultimi stop in campionato impongono a Giampaolo e soprattutto Prade’ una riflessione su dove poter intervenire per dare qualità alla rosa a disposizione.

Verra probabilmente fatto in restyling sulla fascia difensiva dove Sala non sta dando quel rendimento necessario ne in fase difensiva ne in quella offensiva.

Provabile anche che debba essere fatto un intervento sulla mediana perché Praet alterna luci e alcune ombre e Barreto è fondamentale a far legna ma non ha anche lui una involuzione. Forse servirebbe una maggiore concorrenza nell’undici titolare allargando La Rosa per dare maggiori stimoli a chi scende in. campo.





