Mercato Samp: Cassano vicino all’addio al calcio

GENOVA 27 DIC. La bomba di Natale è esplosa in casa blucerchiata, Antonio Cassano difatti avrebbe l’intenzione di lasciare il calcio giocato ad appena 34 anni, di cui gli ultimi sei mesi passati fuori rosa.

Nessuno, non solo tra i tifosi della Samp ma anche nel mondo del calcio italiano, si sarebbe aspettato questo tipo di scelta da parte di Fantantonio.

Radio Mercato parlava di un possibile approdo del giocatore barese all’Entella in serie B, una città, quella di Chiavari, che gli avrebbe permesso di essere vicino e continuare ad abitare nella sua Genova. Ma pare che la scelta di Cassano possa essere ancora più radicale.

fc