Mercato Samp: Budimir può tornare a Crotone

GENOVA 1 GEN. Il mercato Samp è per ora sonnecchiante e la cosa non è da intendersi in modo negativo per i tifosi blucerchiati che anzi sono preoccupati che possa essere mosso qualcosa nello scacchiere della rosa diretta da Giampaolo.

Nonostante un inizio un po’ balbettante la squadra di Massimo Ferrero ha poi ingranato chiudendo il 2016 appaiata in classifica ai cugini del Genoa e battendoli nel derby.

Il timore è soprattutto che Muriel possa andare via: il colombiano è molto corteggiato sia in Italia sia all’estero e sarebbe una grande perdita. Concreta invece la cessione, almeno in prestito, di Budimir al Crotone, al fine di valorizzarlo dopo mesi bui sotto alla Lanterna.



fc