Mercato Samp, beffa Ilicic: va’ all’Atalanta

GENOVA 4 LUG. Beffa Ilicic per la Samp. Il trequartista sloveno della Fiorentina sembrava ad un passo dal trasferimento, anzi erano già in programma le visite mediche ma l’interesse blucerchiato per Sbeijder lo avrebbe indispettito.

Così l’agente del giocatore ha imbastito una trattativa anche con l’Atalanta che avrebbe praticamente chiuso l’accordo offrendo uno stipendio più alto e una vetrina europea che a Genova non avrebbe avuto.

La Samp, rimasta in questo modo a bocca asciutta, potrebbe riaprire i discorsi proprio con Sneijder per avere quel trequartista di qualità che ora manca nella rosa a disposizione di Marco Giampaolo dopo l’addio di Fernandes.





