Mercato Genoa, un rinforzo per reparto l’obiettivo

Vertice di mercato a Milano tra Preziosi, Perinetti e Ballardini dove saranno stabilite le strategie di questa sessione invernale di calciomercato iniziata da qualche giorno.

La volontà degli uomini mercato rossoblu’ è di trovare un rinforzo per ogni reparto: sistemato l’attacco con l’arrivo anticipato di Pepito Rossi ci sarà da lavorare su centrocampo e difesa.

Per quando riguarda la mediana piace sempre Acquah del Torino o Sturato, ex genoani è da anni alla Juve.





Per il settore difensivo spazio a Castan e come seconda opzione occhi sull’ex De Maio ora al Bologna dove non sta trovando molto spazio vista la folta concorrenza.