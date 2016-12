Mercato Genoa, quanti corteggiatori per Izzo

GENOVA 27 DIC. Non solo Pavoletti e Rincon, per il capitolo cessioni il Genoa potrebbe presto perdere un’altro dei prezzi pregiati della propria rosa, forse la gemma più rara, ovvero Armando Izzo.

Il difensore ex Avellino è cresciuto tantissimo in queste stagioni ed è diventato il difensore italiano più completo che ci sia in questo momento nel panorama italiano.

Per lo scugnizzo di scampia non si stanno muovendo soltanto le big italiane, ci sarebbe anche mezza Europa interessata, a partire dal Siviglia che lo vedrebbe molto bene nella propria difesa a quattro.

Vedremo se il Genoa riuscirà a respingere gli assalti almeno fino a Giugno.

fc