Mercato Genoa, Preziosi piazza il colpo Gabriel

GENOVA 26 DIC. Colpo di mercato del Genoa per la sua mediana, che presto sarà orfana del venezuelano Tomas Rincon, diretto verso la Roma.

Il centrocampista brasiliano Gabriel, giocatore del Palmeiras campione del Brasile, è vicinissimo alla maglia del Grifone, non avendo rinnovato il contratto con la sua squadra che scade alla fine dell’anno solare.

Il prezzo del cartellino di Gabriel è di circa 4 milioni di euro. Al Palmeiras dovrebbe arrivare l’interista Felipe Melo. La trattativa tra Genoa e Palmeiras è mediata dall’agenzia OTB Sport, che agisce per conto del Monte Azul, club paulista proprietario del cartellino.

fc