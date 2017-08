Mercato Genoa, preso Migliore dallo Spezia

SPEZIA 17 AGO. Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver formalizzato l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dell’esterno mancino Francesco Migliore (Arezzo, 17/04/1988), tesserato per lo Spezia Calcio nelle precedenti stagioni.

” Inizia la carriera nella squadra riserve del Lione, in Francia. Dopo tre stagioni si trasferisce in Belgio, al Mons, giocando 21 partite in massima serie.

Dopo una stagione al Giulianova con 31 presenze in Prima Divisione Lega Pro, nel 2010 passa al Crotone, dove al primo anno in Serie B colleziona 31 presenze e 28 nel secondo anno. Complessivamente ha giocato 73 partite di Serie B con la maglia rossoblu.





L’11 luglio 2013, svincolatosi dal Crotone, viene acquistato dal Verona che lo cede, in compartecipazione, allo Spezia[3]. Al termine della stagione l’accordo di partecipazione viene risolto in favore della società ligure[4].

Il 24 agosto 2015 rinnova il suo contratto con lo Spezia fino al 30 giugno 2018″.