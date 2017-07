Mercato Genoa, preso il difensore 34 enne Spolli

GENOVA 9 LUG. Dopo Galabinov il Genoa piazza un secondo colpo di mercato: si tratta del difensore argentino del Chievo Spolli, che segue sempre in difesa l’acquisto di Zukanovic.

Spolli ha visto il proprio contratto scadere quest’anno col Chievo, dove ha ben figurato ottenendo una salvezza tranquilla.

Juric lo ha voluto portare al Grifone per dare la giusta esperienza ad una squadra che ha perso Burdisso come figura di riferimento per quanto riguarda la fase difensiva.





Il difensore, che in Italia ha giocato anche con la maglia del Catania, ha firmato con la società rossoblu un contratto di un anno con opzione di rinnovo per la stagione successiva.

Spolli, vicino a varie riprese di mercato al Grifone, stavolta potrà davvero dire la sua sul prato del Ferraris.

