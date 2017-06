Mercato Genoa: Maxi Lopez al posto di Simeone

GENOVA 26 GIU. Il Genoa pensa a dei profili di attaccanti che possano sostituire e sopperire alla possibile partenza di Giovanni Simeone, ricercato da mezza Europa oltre che da mezza serie A.

Il Genoa sta pressando con insistenza il Milan per ottenere il cartellino di Lapadula, profilo che piace tantissimo al tecnico croato Ivan Juric, per il suo spirito di abnegazione e sacrificio per la squadra.

Ma arrivare all’ex Pescara non è facile e gli uomini di mercato del Grifone stanno cercando soluzioni alternative.





Ecco allora che si pensa al profilo di Maxi Lopez del Torino, in un possibile scambio proprio con Simeone. Una voce che non convince appieno i tifosi rossoblu’ visto lo scarso momento del granata e i suoi trascorsi blucerchiati.

