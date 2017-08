Mercato Genoa, l’ex Maxi Lopez nel mirino

GENOVA 15 AGO. Il Genoa è ancora un cantiere aperto in quella che è la settimana che porterà all’inizio del campionato 2017/18.

L’uscita in Coppa Italia non ha convinto Donatelli e Juric e sicuramente verrà fatto qualcosa in entrata in avanti e difesa.

Per il reparto arretrato Preziosi sta corteggiando Rossettini e la trattativa con il Torino è in stato avanzato mentre il nome nuovo è Tonelli che potrebbe arrivare in prestito dall’Empoli.





In avanti vista la certa cessione di Simeone che accetterà la corte della Fiorentina dovrebbe arrivare, connesso all’affare Rossettini, Maxi Lopez. La Galina dopo aver colpito i rossoblu nel derby con la maglia della Samp potrebbe passare nell’altra sponda del Bisagno.

fc