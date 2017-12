Mercato Genoa, Lapadula corteggiato dall’Udinese

Cominciano le prime voci di mercato e il Genoa non si sottrae a questo valzer sia per i movimenti in entrata sia per quelli in uscita.

Nonostante una prima parte di stagione non all’altezza delle aspettative, anche per una forma fisica non ottimale, Gianluca Lapadula gode della stima di molti addetti ai lavori tra cui l’Udinese di Massimo Oddo, che lo ha allenato ai tempi di Pescara.

L’alto costo del cartellino di Lapa, almeno 10 milioni di euro, rendono la trattativa non facile ma le strade del mercato sono infinite.





In entrata Preziosi ha puntato il difensore polacco Jach classe ’94.

fc