Mercato Genoa, Juric attente il ritorno di Palladino

GENOVA 28 GEN. E’ ad un punto fermo la trattativa che dovrebbe riportare Raffaele Palladino al Genoa, per sostituire il partente Ocampos in direzione Milan.

I Pitagorici chiedono alcune contropartite tecniche, in particolare Ninkovic, ma nè il Genoa nè il giocatore serbo gradiscono la soluzione.

Preziosi offre ai calabresi Gakpè, appena rientrato dalla Coppa d’Africa con il Togo, ma non è pedina gradita da mister Nicola. Si lavora ad una soluzione che possa accontentare tutti. A Palladino il Genoa offre un contratto fino al 2019 con opzione di diventare collaboratore di mister Juric una volta terminata la carriera di calciatore in campo.

fc