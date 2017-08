Mercato Genoa: il Cholito saluta, è Fiorentina

GENOVA 16 AGO. Il Genoa ormai saluta il suo bomber: oggi il Cholito Simeone si trova a Firenze per le visite mediche, dopo l’assenso del medico sarà matrimonio con la Viola.

Si chiude dunque dopo un anno dal suo arrivo l’avventura in rossoblu del figlio del Cholo, 35 presenze e 12 gol al debutto in Italia ed ora la grande occasione in Toscana per spiccare il definitivo volo.

Il Genoa e Juric erano oramai rassegnati a perderlo: in arrivo nelle casse di Villa Rostan ben 18 milioni, Una plusvalenza vitale per i conti della società, vista la trattativa che in autunno dovrebbe portare alla cessione verso la cordata Sri Group.





