Mercato Genoa, è ufficiale Luca Rossettini

GENOVA 18 AGO. Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver acquisito da Torino Fc, con formula definitiva, i diritti alle prestazioni sportive del difensore Luca Rossettini (Padova, 09/05/1985).

Il calciatore si è sottoposto ieri alle visite mediche all’Istituto Il Baluardo e ha svolto la prima seduta agli ordini di mister Juric e del suo staff. Il neo acquisto sarà a disposizione per la prima gara di campionato in programma domenica al Mapei Stadium.

Carriera

Club





Padova

Padovano di Noventa Padovana, cresce calcisticamente tra le file dell’U.S. Arcella, raggiungendo nel 1996 le giovanili del Padova.[2][3] Il 14 novembre 2004 esordisce in prima squadra nel derby con il Cittadella vinto 2-0. Lascia i biancoscudati nel 2007 dopo aver disputato tre stagioni in Serie C1, in cui ha totalizzato 44 presenze e messo a segno 3 reti.

Siena

Il 27 agosto 2007 si trasferisce in comproprietà al Siena, dove ritrova il suo ex allenatore Andrea Mandorlini.[4] Esordisce in campionato e in Serie A il 15 settembre 2007 nella partita casalinga contro il Milan, terminata col punteggio di 1-1. Il 25 giugno 2008 il Siena riscatta la seconda metà del suo cartellino.[5] Il 14 dicembre 2008 durante l’incontro Palermo-Siena subisce la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.[6] Dopo l’intervento di ricostruzione, viene annunciato uno stop di almeno quattro mesi.

Rientra dall’infortunio nel finale di stagione. Durante la seconda gara del torneo successivo subisce una ricaduta al ginocchio operato e in seguito ad altri due interventi chirurgici salta il resto dell’intero campionato 2009-2010, conclusosi con la retrocessione in Serie B del club senese.[7] Nella serie cadetta ritrova il posto da titolare, diventando uno dei protagonisti della cavalcata che riporta dopo appena un anno di purgatorio la compagine guidata da Antonio Conte in Serie A. Nonostante il cambio alla guida della squadra affidata a Giuseppe Sannino, si riconferma titolare anche nella massima serie, mettendo inoltre a segno il 26 febbraio 2012 nella larga vittoria per 4-1 contro il Palermo, la sua prima rete in Serie A.[8][9]

Cagliari

Il 21 giugno 2012 viene acquistato a titolo definitivo dal Cagliari per circa 1,5 milioni di euro.[10] Esordisce con i rossobù il 18 agosto nel terzo turno di Coppa Italia: Cagliari-Spezia (2-1). Debutta in campionato il 26 agosto seguente nella partita Genoa-Cagliari (2-0).[11] In occasione della trasferta contro il ChievoVerona del 4 maggio 2013 raggiunge le 100 presenze in Serie A.[12] Nella stagione 2013-2014 risulta essere il calciatore del Cagliari con maggiori presenze in campionato (36 su 38). Il 24 luglio 2014 prolunga il contratto con il club sardo fino al 2017.[13] Il 18 dicembre 2014 segna il suo primo gol con la maglia del Cagliari, nella sconfitta interna contro la Juventus per 1-3.[14]

In tutto con la maglia del Cagliari ha disputato 101 partite e segnato 3 gol.

Bologna

Il 23 giugno 2015, dopo la retrocessione in Serie B del club sardo, passa al Bologna, neopromosso in Serie A, che lo acquista per 2,5 milioni di euro.[15] Esordisce il 22 agosto nella partita persa per 2-1 contro la Lazio.[16] Sigla il 2-0 nella gara casalinga contro il Napoli il 6 dicembre (vinta poi 3 a 2 dal Bologna), mettendo così a segno il suo primo gol con la maglia dei felsinei.[17]Si ripete la settimana successiva, segnando la rete del successo nella partita vinta contro il Genoa (0-1).[18]

Torino

Il 16 agosto 2016 viene acquistato a titolo definitivo dal Torino per due milioni di euro, con la firma di un contratto biennale.[19][20] Esordisce con la maglia granata il 21 agosto seguente partendo da titolare nella gara Milan-Torino (3-2), valida per la prima giornata di campionato. Nel corso della stagione si guadagna stabilmente i galloni della titolarità a discapito del compagno Cesare Bovo e gioca con regolarità al centro della difesa granata. il 18 dicembre 2016, nella sconfitta del Toroper 5-3 allo Stadio San Paolo di Napoli, mette a segno la sua prima rete con la nuova maglia al 31′ del secondo tempo.