Mercato Entella, piace il genoano Palladino

L’Entella nonostante il cambio di allenatore da Castorina al figliol prodigo Aglietti ha si inserito la rotta ma rimane insabbiato nei bassifondi della classifica di serie B e il patron Gozzi è chiamato a rinforzi importanti per levare dalle secche la sua squadra.

Una voce importante si rincorre in Liguria, tra Pegli e il Tigullio, e porterebbe con sé un importante rinforzo qualora si concretizzasse per davvero.

I chiavaresi vorrebbero rinforzare le fasce d’attacco e la loro attenzione si sarebbe concentrata sull’attaccante del Genoa Raffaele Palladino, ai margini della squadra con l’arrivo di Ballardini e fuori dalla rosa dei 25 utilizzabili dopo l’arrivo di Pepito Rossi.





Sarebbe un rinforzo di lusso per Aglietti che avrebbe a disposizione un giocatore dall’indubbia tecnica che farebbe la differenza in serie B. Si attendono sviluppi per una trattativa che converrebbe a tutte le parti in causa.

