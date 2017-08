Mercato Entella, Caputo ceduto all’Empoli

GENOVA 18 AGO. Duro colpo per l’Entella che perde a pochi giorni dall’inizio del campionato una pedina fondamentale come Caputo.

La Virtus Entella, preso atto della richiesta del calciatore Francesco Caputo, legato da un contratto in scadenza nel 2019, di essere ceduto comunica di aver trovato l’accordo con la società Empoli per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del giocatore.

Un fulmine a ciel sereno, ora però la società di Gozzi dovrà per forza sostituire un attaccante di questo valore con uno che non lo faccia rimpiangere per poter giorcarsi tutte le carte per i play off per andare in serie A.