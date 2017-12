Mercatino dei sapori e delle tradizioni sabato 30 a Chiavari

Arriva il Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni, sabato 30 dicembre in Via Rivarola a Chiavari. L’evento è dedicato a tutti i buongustai che, anche dopo Natale e qualche stravizio, non vogliono rinunciare alle migliori produzioni regionali che con i loro profumi, sapori ed aromi allietano le festività natalizie di tutta Chiavari.

«La nuova edizione di dicembre – assicura Fabio Bongiorni, presidente dell’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori – rappresenta una ghiotta occasione per portare in tavola al Cenone di San Silvestro le eccellenze enogastronomiche regionali. Da tredici anni l’evento costituisce un angolo prezioso di testimonianze di storia e cultura enogastronomica dove professionalità, esperienza e passione costituiscono gli elementi vincenti della manifestazione».

Gli espositori coinvolti nell’iniziativa condurranno il pubblico in un viaggio affascinante tra mille prelibatezze tutte da scoprire e provare: tartufo fresco, olio extravergine di oliva ligure, vini del Monferrato, lardo speziato di Norcia, formaggi piemontesi affinati nelle vinacce di Nebbiolo, taralli pugliesi, formaggi siciliani.





Il Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni è organizzato da Totem Eventi in collaborazione con l’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori. Questa è una società di comunicazione, di ideazione e gestione eventi, che collabora a numerosi progetti e piani marketing turistico e territoriale in partnership con diversi Enti e Associazioni in Liguria e in altre regioni italiane.

L’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori sostiene e promuove artigiani del gusto, aziende agricole e piccoli produttori dell’enogastronomia regionale italiana che fanno della qualità, del forte legame con il territorio e delle lavorazioni il loro punto di forza. ABov