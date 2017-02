Meningite, vaccinazione clienti bar Spezia ma nessun allarme

GENOVA. 5 FEB. Per quanto riguarda il giovane spezzino di 25 anni ricoverato presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia per meningite da meningococco, Regione Liguria, d’intesa con la Asl 5 spezzina, precisa che il giovane è dipendente di un bar di piazza Chiodo a La Spezia.

A livello precauzionale tutti coloro che, tra il 23 e il 30 gennaio scorso, abbiano frequentato il locale sono invitati a procedere, in via precauzionale, con la profilassi antibiotica tramite cirofloxacina mg 500 in unica dose. Regione Liguria ricorda inoltre che devono sottoporsi a profilassi i contatti stretti del 25enne.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui si ritenga di rientrare in queste categorie la Asl 5 invita a contattare il Medico Reperibile del servizio di Igiene Pubblica tramite centralino al 0187 533111 o a recarsi all’ambulatorio di via Fiume 137 a La Spezia che rimarrà aperto fino alle 19.00 di questa sera e domani, domenica 5 febbraio, dalle 8.30 alle 19.00. In alternativa, l’antibiotico è disponibile anche nelle farmacie.

È invece assolutamente sconsigliato recarsi nei Pronto Soccorso dove non viene somministrata la profilassi antibiotica.

La Regione precisa che non c’è nessun ‘allarme meningite’ in Liguria.

Lo affermano, in una nota congiunta, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale,”La situazione – spiega Viale – è costantemente monitorata. Ci rendiamo conto che gli ultimi casi isolati abbiano contribuito a creare preoccupazione nella popolazione, facendo percepire un rischio più alto di contrarre la malattia rispetto a quello reale. I dati, però, sono in linea con gli anni passati e, anzi, al di sotto della media nazionale.

Bene dunque informarsi, ma attenzione a non creare psicosi immotivate, che rischiano di essere più dannose”.