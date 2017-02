Meningite, donna di 68 anni ricoverata a Genova

GENOVA. 1 FEB. Un’italiana di 68 anni è stata ricoverata all’ospedale Galliera di Genova, nel reparto di malattie infettive, per meningite, ma non si tratta di un caso da meningococco.

Si tratta di una malattia che non prevede profilassi antibiotica per chi è stato a contatto con la malata, se non nel caso di bambini con meno di due anni di età.

La donna, che non è grave, è arrivata all’ospedale genovese dall’ospedale di Lavagna, dove era stata ieri ricoverata ieri.

La paziente presentava una forte cefalea e febbre e i sintomi della meningite.

Sottoposta a puntura lombare e dopoo l’esame del liquor è stata diagnosticata una meningite da Haemophilus influenzae, poi la decisione di trasferirla al Galliera.

Si tratta del secondo caso di meningite che si manifesta nel Tigullio.

A fine 2016 finì in rianimazione una paziente peruviana: il suo era un caso da meningococco di tipo B.