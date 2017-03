GENOVA. 17 MAR. “Nemmeno il dittatore coreano Kim Jong-un (leader supremo della Repubblica Popolare Democratica di Corea, ndr) avrebbe fatto questa cosa straordinaria che è successa a Genova. Con Grillo che indice le Comunarie, le perde e quando le perde le dichiara nulle”.

Lo ha dichiarato oggi Giorgia meloni, leader di Fratelli d’Italia, commentando l’annullamento della candidatura a sindaca di Genova di Marika Cassimatis da parte del leader M5S Beppe Grillo.

“Avrei potuto stare zitta – ha aggiunto Meloni – tanto fanno tutto da soli. A Genova almeno siete in vantaggio rispetto a Roma. Non avete dovuto aspettare che vincessero per sapere che sono degli incapaci”.