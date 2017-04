GENOVA. 10 APR. Matteo Rosso, coordinatore regionale Fratelli d’Italia, Gianni Plinio, vice coordinatore Regionale e Gianni berrino, assessore regionale ,nel prendere atto della nomina da parte della presidente Giorgia Meloni di Ubaldo BORCHI a commissario del coordinamento FDI-AN di Genova Città, oggi hanno dichiarato: “Auguri vivissimi di buon lavoro all’amico Ubaldo Borchi neocommissario genovese e un grazie al dimissionario Massimo Spinaci per l’impegno profuso al servizio del Partito. A Borchi spetterà un compito assai delicato quale quello dell’organizzazione della campagna elettorale comunale ma, conoscendo la sua concretezza ed il suo entusiasmo, ne sarà certamente all’altezza e, in ogni caso, si gioverà della nostra fattiva collaborazione come concordato con la Presidente Meloni”.

Tra i primi appuntamenti del neocommissario l’incontro con il candidato Sindaco del centrodestra, Marco Bucci, al quale “presenteremo alcuni punti qualificanti di FDI per il suo programma per Genova”.