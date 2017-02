GENOVA. 26 FEB. Giorgia Meloni, presidente nazionale di Fratelli d’Italia, propone la lista unica del centrodestra per vincere a Genova con Lega Nord Liguria, Lista Toti, Forza Italia e Liguria Popolare (ex Ncd) ossia le forze politiche che sostengono la maggioranza in Regione.

Gianni Plinio, Vice Coordinatore Regionale Fratelli d’Italia-AN e Massimo Spinaci, coordinatore genovese, a seguito della proposta lanciata stamane dalla Presidente FDI Giorgia MELONI di una lista unica per le prossime elezioni amministrative genovesi, oggi hanno dichiarato :”E’ una proposta intelligente. Potrebbe rivelarsi l’arma vincente nella sfida per Tursi. Insieme con il coordinatore regionale Matteo Rosso stavamo riflettendo da qualche tempo proprio nel senso indicato dalla nostra Presidente. Prendiamo atto con piacere ,che il Presidente Toti l’abbia valutata positivamente e intenda portarla sul tavolo nazionale di discussione con gli alleati. Mentre a sinistra ci si divide e si litiga nel centrodestra uniti si può continuare a vincere”.