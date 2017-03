Meloni a Genova: con Doria aumentati problemi di sicurezza

GENOVA. 17 MAR. “A Genova insieme a Giovanni Toti e agli esponenti locali di Fratelli d’Italia per deporre una corona di fiori davanti a quella che fu la casa di Goffredo Mameli #17marzo #ItaliaSovrana”.

E’ il post pubblicato oggi su Facebook dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, arrivata nel pomeriggio a Genova, dove ha incontrato i suoi sostenitori per celebrare il giorno dell’anniversario della nascita del Regno d’Italia e per fare un tour nei caruggi afflitti da insicurezza e degrado. Giorgia meloni è stata scortata dalla Digos, mentre un elicottero della polizia ha sorvolato il centro di Genova.

“Genova con il centrosinistra e la giunta Doria – ha commentato Meloni – sta avendo problemi di sicurezza, e’ la penultima città per spesa in questo settore. Il Comune non ha dato ottimi segnali quando ha deciso di legalizzare un mercatino abusivo invece di sostenere l’artigianato, ci sono anche problemi nella gestione dei flussi migratori e ci sono quartieri abbandonati. Da Genova è psssato un pezzo importante della storia che ci ha reso una nazione unita, vale la pena che le istituzioni si ricordino che l’unita’ che noi abbiamo non e’ una cosa che ci e’ piovuta dal cielo ma che qualcuno, anche qualche genovese importante, ha costruito e difeso con la vita prima di noi. Sono dispiaciuta di avere trovato una corona un po’ sgualcita sulla casa di Mameli proprio nel giorno dell’anniversario del 17 marzo. L’ho dovuta portare io da Roma”.