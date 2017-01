WASHINGTON. 21 GEN. Occhi puntati su di lei. Una nuova first lady, dai modi molto garbati. Alta, magra, capelli lunghi tenuti raccolti all’indietro. Solo un filo di trucco e sempre sorridente. Il tacco 12, mai volgare e molto femminile, portato con disinvoltura dall’ex modella. Nessun gioiello, ad eccezion fatta per i discreti orecchini di buon gusto. Il vestitino firmato Ralph Lauren in “light blue” indossato con classe. Lo stesso colore e gli stessi guanti scelti da Jacqueline Kennedy.

Melania Trump si è presentata così agli americani, durante il giuramento del marito alla Casa Bianca. Ieri è apparsa bellissima perché sobria ed elegante. Una donna chic, in stile anni Sessanta e tutti hanno apprezzato. In politica, talvolta è importante dare il buon esempio anche con un bel look e i bei modi di fare.