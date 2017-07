Medio Levante, Bertorello (Lega): Forza Italia ingorda, non rispetta accordi

GENOVA. 18 LUG. “Forza Italia ingorda, blocca le attività”.

Lo ha dichiarato ieri sera con un comunicato stampa Federico Bertorello, consigliere comunale a Genova e segretario della sezione Levante della Lega Nord Liguria.

“Nella formazione delle giunte nei municipi di Levante e Medio Levante – ha aggiunto Bertorello – Forza Italia sta creando un’impasse perché insiste nel rivendicare un assessore nonostante abbia espresso già il presidente nel Medio Levante.





È indispensabile rendere operativi i Municipi perché possano iniziare a lavorare, quanto prima, come i cittadini chiedono, occupandosi dell’incuria e del degrado in cui i nostri quartieri sono stati lasciati dalla sinistra.

Sarebbe spiacevole dover attendere le bizze di qualche esponente politico che non rispetta gli accordi già intrapresi e che sono risultati validi per il Comune e Municipio Centro Est, dove è stato seguito, per altro, il modello Toti, risultato vincente a ogni tornata elettorale”.