GENOVA. 6 MAR. Roba da nababbi, non da poveretti. Sale l’importo dei beni “congelati” ai nomadi. Due maxi sequestri per circa nove milioni di euro sono stati eseguiti stamane dai Carabinieri e dagli investigatori della Guardia di finanza di Genova nei confronti di 13 gruppi familiari di etnia sinti, residenti nel campo di Bolzaneto nel Nord Italia, principalmente il Basso Piemonte. Impiegati circa 60 uomini e decine di mezzi anche nell’astigiano, dove sono finiti nel mirino degli investigatori altri nomadi.

I militari hanno messo i sigilli a ville, appartamenti, conti correnti, auto di lusso e camper, sequestrando oro, preziosi e quote societarie. Secondo quanto si apprende, tra gli immobili sequestrati ai nomadi anche due ville in Sardegna e una in Svizzera. Il vasto patrimonio, secondo gli inquirenti, sarebbe frutto di furti in appartamenti, ricettazione ed altre attività illecite messe. L’indagine è partita dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai singoli nomadi, troppo basse rispetto al reale tenore di vita accertato da carabinieri e finanzieri.