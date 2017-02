Max Manfredi porta Faustus al Garage

GENOVA. 1 FEB. Venerdì 3 febbraio e sabato 4 febbraio, alle ore 21,00 alla Sala Diana del Teatro Garage (Via paggi 43 b) il cantautore, scrittore e attore di teatro Max Manfredi in collaborazione con il Sipario Strappato, porterà in scena Faustus.

Lo spetacolo condensa, e finalmente realizza, un lavoro almeno trentennale di ricerca e di scrittura, del tutto solitario, finora, e quasi segreto; integrando (ed anche disintegrando) i testi di Marlowe e dell’edizione tedesca di Spies (uno dei primi libri stampati in Europa) con una partitura elastica fatta di suoni, di musiche rigorosamente non originali (dalla tradizione rinascimentale. a Bach e Fauré, a Roberta Flack e Silvia Salemi), di versi poetici, di calembour teatrali, di luci povere-ma-belle.

Max Manfredi, autore e “attore” di canzoni, poesie e, in genere, esperto e appassionato di scrittura, svolge da anni un parallelo lavoro teatrale. Il cantautore che comincia a suonare la chitarra a 7 anni, nel 1997 riceve dalla Regione Liguria il premio come “capostipite della nuova generazione dei cantautori genovesi” e presenta al Teatro Modena di Genova il concerto-spettacolo La leggenda del Santo Cantautore. Tra maggio e luglio 2008, Manfredi registra l’album Luna persa, negli studi Maccaja di Genova. L’album contiene undici canzoni che, ancora una volta, toccano mondi musicali molto diversi e recupera, come bonus-track, La fiera della Maddalena (in duo con Fabrizio De André, nella registrazione già apparsa quattordici anni prima sull’album Max, nel frattempo esaurito) Luna persa segna una delle tappe più importanti nella carriera dell’artista, raccogliendo ulteriori consensi da parte di pubblico e critica. Nell’estate del 2009 si aggiudica il Premio Lunezia Canzone d’Autore 2009, mentre il 30 dicembre 2008 ancora Gianni Mura su Repubblica aveva inserito Max Manfredi fra i 100 personaggi italiani più importanti dell’anno. Nel 2009 Luna persa vince la Targa Tenco come miglior disco dell’annata, superando quelli degli altri finalisti Vinicio Capossela, Dente, Ivano Fossati e Bobo Rondelli.

In questo spettacolo il tema di Faustus viene ridotto al minimo, cioè alla lettura scenica del testo marlowiano, purgato degli intermezzi spuri e comici, anzi, reso ludico di per sé proprio nella parti piu tragiche, ridotto a un dialogo fra l’uomo – che non voleva essere un uomo – e il demone – che non vorrebbe essere un demone. Un testo che in certo modo ricorda il teatro dell’assurdo, ma soprattutto non fa che sottolineare e ribadire l’assurdo del teatro, e la sua necessità intransitiva e musicale.

In scena Mirco Menna, Max Manfredi, Lucia Vita, Massimo Sannelli, Gaia Sommariva, Luca Valerio, Marco Spiccio, Manuel Garibaldi.

FRANCESCA CAMPONERO

Ingresso: intero € 12,00 ridotto 9,00.