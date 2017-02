GENOVA. 19 FEB. Un po’ di pulizia nei caruggi. Un immigrato irregolare mauriziano di 33 anni, con pregiudizi di polizia, senza fissa dimora, sottoposto all’obbligo di dimora in un centro a Pegli ed all’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria per alcuni reati, nel pomeriggio di ieri è stato arrestato dai Carabinieri della Maddalena mentre vagolava per i vicoli del centro storico genovese.

L’africano è stato controllato, identificato e riacchiappato a seguito delle reiterate violazioni a cui era sottoposto. E’ stato rinchiuso nel carcere di Marassi.