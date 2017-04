Mattoncino Festival, la passione per il Lego a Genova

GENOVA. 6 APR. Ed ecco arrivare nel weekend un evento da non perdere per tutti gli appassionati del Lego e dei mattoncini in plastica per le costruzioni.

Si tratta di una due giorni, sabato 8 e domenica 9 aprile, il Mattoncino Festival all’Ombra della Lanterna che si svolge in collaborazione con Il Paradiso dei Bimbi, presso il Circolo dell’Autorità Portuale di via Albertazzi.

L’ingresso è libero con orari: 10-13 e 14-19.

La mostra è organizzata con il patrocinio del Comune di Genova e del gruppo Adulti Fan Del Lego (AFDL).

Evento Facebook: https://www.facebook.com/AFDL-Mattoncino-Festival-468280346665024/