GENOVA. 6 APR. Il giudice del Tribunale di Genova, Marco Panicucci, oggi ha ritenuto ammissibile l’istanza di messa alla prova presentata da Simone Furfaro, 35 anni, l’autista dell’Amt accusato di favoreggiamento e omessa denuncia per il violento pestaggio del barista Marzio Narcisi, 44 anni, avvenuto su un bus in piazza Caricamento il 14 luglio 2015 ad opera di alcuni giovani. Subito dopo il gravissimo episodio si parlò di un raid omofobo. Il conducente del bus avrebbe visto tutto, ma non avrebbe chiamato i soccorsi.

Il giudice ha rinviato l’udienza al 18 settembre per l’esame del programma di trattamento redatto dall’Ufficio per l’esecuzione penale esterna. Stamane Simone Furfaro era in aula e il suo avvocato ha consegnato al collega della parte civile una lettera di rincrescimento per quanto accaduto al barista, insieme ad un’offerta volontaria di mille euro per la riabilitazione. Tuttavia, ha precisato che non si tratta di una lettera di scuse, né di un’offerta di risarcimento perché a suo parere l’autista non si deve scusare con il barista pestato a sangue, né deve risarcire un danno provocato da altri.

Di diverso avviso il legale di Marzio Narcisi, rimasto invalido al 75%, che ha spiegato di avere preso atto dell’offerta di mille euro senza però considerarla un’ipotesi risarcitoria, anche perché la vittima ha dato corso alla richiesta di risarcimento in sede civile nei confronti dell’Amt come responsabile del suo dipendente.

Per tale gravissimo episodio, Lorenzo Giuliani e Federico Burlando nel gennaio scorso sono stati condannati a 4 anni e 4 mesi ciascuno. I due sono stati giudicati con rito abbreviato (sconto di un terzo della pena) per lesioni personali gravissime. Il gup ha anche disposto una provvisionale di 40 mila euro ciascuno. Sono state invece assolte in primo grado le due ragazze accusate dello stesso reato, Beatrice Marzo e Megi Burhamaj, che secondo l’accusa erano state coinvolte nel violento pestaggio del barista (il pm aveva chiesto due anni di reclusione ciascuna). Il quinto presunto colpevole del violento pestaggio, all’epoca dei fatti 17enne, deve essere giudicato dal Tribunale dei Minori.