Maschi come trofei di caccia in “Sorry, Boys” alla Tosse

GENOVA. 9 MAR. Marta Cuscunà torna alla Tosse dal 10 al 12 marzo (venerdì e sabato ore 20.30 / domenica ore 18.30) con il nuovo spettacolo Sorry, Boys spettacolo facente parte del progetto sulle Resistenze femminili, liberamente ispirato a fatti realmente accaduti

Nel 2008 diciotto ragazze di una scuola superiore americana, tutte under 16, rimangono incinte contemporaneamente. Non si tratta di una coincidenza, ma di un patto segreto tra le ragazze finalizzato ad allevare i bambini insieme, in una sorta di comune femminile dalla quale i padri sono esclusi.

Nel giro di pochi mesi, si scatena uno scandalo internazionale, l’attenzione viene puntata tutta su di loro: le 18 ragazze. Sulla scena, accanto all’autrice/attrice, dodici teste mozze si interrogano sull’accaduto e rimbalzano le proprie colpe. Sono gli adulti, i genitori, il preside, l’infermiera della scuola e i giovani maschi, i padri adolescenti. Tutti appesi come trofei di caccia, inchiodati con le spalle al muro da una vicenda che li ha trovati impreparati. Le ragazze non ci sono. Solo se loro mancano lo sguardo può spostarsi sul sistema-ospite in cui questa storia è nata. Sorry boys è la terza tappa del progetto sulle Resistenze femminili ed è liberamente ispirato a fatti realmente accaduti.

Progettazione e realizzazione delle teste mozze di Paola Villani, le teste sono gentilmente concesse da Eva Fontana, Ornela Marcon, Anna Quinz, Monica Akihary, Giacomo Raffaelli, Jacopo Cont, Andrea Pizzalis, Christian Ferlaino, Pierpaolo Ferlaino.

Biglietti: 14 euro