Marzo al femminile ai Giardini Luzzati di Genova

GENOVA. 7 MAR. La sera dell’8 marzo il gruppo genovese Karabà, composto da sei donne si esibirà ai Giardini Luzzati in occasione della Festa della donna. Sei voci femminili che unite dalla stessa passione e dagli stessi valori hanno iniziato un percorso musicale scegliendo il genere afro-cubano, messaggero di spirito d’unione, solidarietà, forza delle donne e integrazione. I Giardini Luzzati -Spazio Comune organizzano per Marzo un ciclo di eventi dal titolo “Marzo al Femminile” con l’intento di riflettere sulla figura della Donna, rilevandone la centralità nella società contemporanea. A caratterizzare questo mese si susseguiranno presentazioni di libri, letture per bambini ed adulti, performance artistiche e concerti. Eventi che seguono la linea guida della mission dell’Associazione Il Ce.Sto volta a creare occasioni di confronto e dialogo per la crescita individuale e collettiva e stimolare la riflessione.

Ma non solo 8 Marzo, bensì un mese intero di incontri e momenti musicali in un fitto programma dedicato alle donne. In particolare per quanto riguarda le presentazioni e le letture meritano attenzione alcuni eventi che nascono da importanti collaborazioni con enti ed associazioni che operano sul territorio nella tutela dei diritti delle donne e nella lotta contro ogni stereotipo:

La prima con l’associazione SPA politiche di donne e la Piccola Biblioteca Leggere senza Stereotipi sabato 11 marzo con una lettura per i più piccoli.

La seconda domenica 12 in collaborazione con il gruppo Le R/Esistenti testimonianze sulla violenza di genere con letture di donne di alcuni brani del libro “Ferite a morte” di Serena Dandini.

Quindi è la volta giovedi 23 marzo della presentazione del libro “Angeli con le ali bagnate” di Rossella Bianchi, presidente dell’associazione Princesa, nata a tutela dei diritti dei transgender.

FRANCESCA CAMPONERO