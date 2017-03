“Maruzza Musumeci” di Lunaria Teatro dagli Emiliani

GENOVA. 25 MAR. Oggi, sabato 25 e domani, domenica 26 marzo al Teatro Emiliani di Nerv,i nell’ambito della stagione di Lunaria a Levante, è in programma l’anteprima assoluta di “Maruzza Musumeci”, nuova produzione Lunaria.

Daniela Ardini ha tratto lo spettacolo dall’omonimo romanzo del maestro Andrea Camilleri, è ambientato a Vigata negli anni a cavallo tra ‘800 e ‘900 e racconta le peripezie di Gnazio Manisco – interpretato dall’attore Pietro Montandon – uomo “terragno”, legato cioè alla terra più che al mare che, in un mondo sospeso tra mito e realtà finirà però per sposarsi con Maruzza, misteriosa e bellissima giovane che scopriremo essere una sirena. In questa nuova produzione, ritornano i motivi classici della sirena: quello del suo canto che uccide e quello di una vendetta covata per millenni contro un Ulisse dedicato ai campi. Il protagonista Gnazio ritorna dall’America senza mai guardare il mare per dedicarsi a coltivare la terra, l’acquisto di un campo che è come un’ isola sull’acqua.

Attraverso il susseguirsi incessante degli eventi si prenderà idealmente il pubblico per mano per condurlo in un viaggio attraverso una mitologia rude, selvaggia, sensuale, popolata da Aulissi Dimare, Sirene Catananne, cani feroci ma anche attraverso la poesia, l’ironia e la levità della storia d’amore di Gnazio e Maruzza, fino al messaggio finale dell’immortalità del canto delle sirene racchiuso in una conchiglia che dona l’ultimo conforto a un soldato morente.

FRANCESCA CAMPONERO

Biglietti: intero 12 euro; ridotto 10 euro (under 26, over 65, possessori di Green Card e residenti Municipio IX Levante)

Info e Prenotazioni: tel. 010-2477045; cel. 373-7894978, www.lunariateatro.it, info@lunariateatro.it