GENOVA. 24 FEB. Ne Il Gabbiano di Cechov, tra i discorsi che si perdono nel vuoto, le angosce e le autoanalisi, c’è tutta la complessità dell’uomo moderno.

Ma Il Gabbiano è anche un’allegoria spietata di quel male inevitabile, di quel fumoso ed ubriaco fuoco di rèsina, che è l’invaghimento di un quarantenne per una fanciulla, e, viceversa, l’estatica infatuazione di una fanciulla per un quarantenne. Il Gabbiano senza dubbio è una fra le pièce che hanno contribuito a traghettare il teatro nei frastagliati approdi del Novecento.

Marco Sciaccaluga non si è voluto perdere l’occasione di studiare e mettere in scena questo capolavoro di Anton P. Cechov, che debutterà in prima nazionale martedì 28 febbraio alle ore 20,30 al Teatro della Corte. Per la prima volta in Italia “IL GABBIANO” verrà rappresentato nella versione del 1895, la cui traduzione è curata da Danilo Macrì.

«Il palcoscenico di Cechov – sostiene Sciaccaluga – è la forma più gentile, condivisa, ironica di spietatezza. La feroce denuncia del nostro nulla, coniugata in una continua altalena di ridicolo e patetico, diventa uno stringente invito a compatire, ad amare questi esseri inutili che siamo. Il suo “Teatro della Crudeltà” è il più “umano” che io conosca».

Fra i protagonisti Roberto Alinghieri, Alice Arcuri, Eva Cambiale, Giovanni Franzoni, Andrea Nicolini, Tommaso Ragno, Francesco Sferrazza Papa, Kabir Tavani, Mariangeles Torres e Federico Vanni e la grande Elisabetta Pozzi nel ruolo Irina Arkadina, la celebre attrice. La scena e i costumi sono di Catherine Rankl, le luci di Marco D’Andrea, le musiche di Andrea Nicolini.

“IL GABBIANO” sarà in scena dal martedì al sabato alle ore 20.30, domenica alle ore 16.

FRANCESCA CAMPONERO