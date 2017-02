Marocchino spaccia coca in auto: arrestato

GENOVA. 17 FEB. Arresto da parte della polizia di un 32enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Agenti delle volanti hanno fermato ieri pomeriggio un’auto per effettuare un controllo in Piazza Pallavicini.

I due occupanti sono apparsi da subito oltremodo agitati e il marocchino, che aveva un visibile rigonfiamento in bocca, ha poi sputato due dosi di cocaina.

L’italiano che era con lui ha riferito di essere un assuntore abituale di stupefacente e che lo aveva contattato telefonicamente per acquistare le due dosi sequestrate, acquisto avvenuto poi all’interno dell’auto.

L’arrestato sarà processato questa mattina per direttissima.