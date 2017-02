Marocchino nasconde dosi di crack negli slip: arrestato

GENOVA. 23 FEB. Un 28enne marocchino pregiudicato è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, durante un servizio appiedato nel centro storico, hanno notato in via Prè un nordafricano che alla vista della pattuglia ha subito cercato di defilarsi in un vicolo.

Fermato dagli agenti l’uomo si è mostrato molto nervoso e insofferente, come se nascondesse qualcosa.

Da un controllo sulla persona è emerso, infatti, che all’interno degli slip celava 11 involucri termosaldati contenenti crack.

Nel portafoglio 190 euro in contanti, probabile frutto della vendita dello stupefacente.

Anche la perquisizione domiciliare ha dato esito positivo. Sono, infatti, stati sequestrati un bilancino di precisione ed altre 14 dosi di crack nascoste dentro un’intercapedine dell’appartamento.

L’arrestato è stato condotto in Questura per gli atti di rito e sarà giudicato questa mattina per direttissima.