GENOVA. 2 APR. Non è raro per gli agenti della stradale genovese imbattersi in autocarri caricati all’inverosimile da stranieri provenienti da tutto il Nord Italia.

La loro meta finale è infatti il porto di Genova da cui poi si imbarcano alla volta dei loro paesi d’origine, generalmente nel Nord Africa.

Nell’ottica di massimizzare la resa di un viaggio così lungo non si fanno di norma problemi a superare i limiti tecnici di peso che i loro mezzi legalmente e tecnicamente potrebbero sopportare, e tutto ciò a scapito della sicurezza loro e di chi li incrocia sul loro cammino.

Ieri mattina forse l’asta del “record dei sovraccarichi” si è ulteriormente alzata, purtroppo.

Una pattuglia della Stradale di Chiavari ha infatti notato nei pressi del casello di Genova Ovest un Fiat Ducato che stava letteralmente “strisciando” verso il porto.

D’obbligo quindi sottoporre a verifica quel mezzo che, condotto da un marocchino di 42 anni, proveniva da Verona e trasportava ricambi meccanici usati.

Il suo Fiat Ducato, tolleranza di legge concessa, avrebbe potuto al massimo pesare 3700 Kg mentre sul display della pesa dove gli agenti lo hanno accompagnato si leggeva…14800 Kg: limite superato del 317 %!

Mentre l’autista ammetteva che, durante il viaggio, aveva già bucato due gomme gli agenti compilavano il verbale: 422 €, decurtazione di 4 punti dalla patente di guida e obbligo di riportare nei limiti di legge il peso del proprio autocarro.