Pericolo terrorismo islamico a Genova. Non solo bandiere dell’isis e immagini dei campi di battaglia. Sullo smartphone sarebbero state trovate anche istruzioni per confezionare una bomba e altre informazioni su come compiere un attentato reperibili nelle pagine “nascoste” di alcune chat e social network.

Lo scorso agosto il presunto terrorista marocchino era stato arrestato a Genova per maltrattamenti, ma oggi Digos e Dda gli hanno contestato di “volersi immolare” per l’Isis.

Il gip del tribunale di Genova Nadia Magrini ha emesso una ordinanza di custodia in carcere per Nabil Benhamir, di 29 anni. Secondo l’accusa, Benhamir sarebbe un “esponente di rilievo” dell’Isis ritornato in Europa “con l’obiettivo di addestrare altri membri dello Stato Islamico alla fabbricazione e all’utilizzo di esplosivi”.





Nelle perquisizioni, oltre ad istruzioni per azionare ordigni esplosivi con telefoni cellulari, uno dei quali in suo possesso, sono stati infatti rinvenuti video di azioni suicide e “testamenti” di attentatori prima di immolarsi oltre a tracce di comunicazioni effettuate tramite WhatsApp che lasciano supporre l’esistenza di un “mandato” che il marocchino avrebbe dovuto assolvere in Italia.

L’individuazione e il nuovo arresto del 29enne (già in carcere a Marassi per i reati di lesioni dolose e maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna) è il risultato di un network investigativo internazionale, nel cui contesto l’Antiterrorismo della Polizia ha raccordato i contributi di Aisi, polizia olandese, Europol e Fbi.

La genesi dell’indagine risale al giugno scorso, quando l’ intelligence aveva acquisito informazioni su Benamir.